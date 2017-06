Ostapenko: "Mi objetivo es ganar todos los Grand Slam"

París, 10 jun (EFE).- La letona Jelena Ostapenko, que este sábado ganó con 20 años Roland Garros, aseguró que su objetivo es "ganar todos los Grand Slam" y "trabajar duro para llegar lo más alto posible en el ránking".

La tenista, que responde en sala de prensa con la misma velocidad con la que golpea la bola en la pista, aseguró que se siente capaz de ganar a cualquier rival si tiene un día bueno.

"Mi tenis siempre ha sido así, cuando puedo buscar un golpe ganador lo intento, no es porque mi madre me lo haya dicho, es mi forma de jugar, me gusta pegar fuerte a la bola", asegura la tenista, que acabó el torneo con casi 300 golpes ganadores.

Seguidora de Serena Williams, de quien dijo que tiene un tenis muy parecido, Ostapenko aseguró que la victoria de hoy es "la consecución de un sueño" y que todavía no se ha dado cuenta de lo que significa este éxito.

Pese a todo, la letona reconoció que todavía tiene que mejorar su tenis, como pone de manifiesto los más de 170 errores que acumuló en París.

Cincuenta y cuatro de ellos en la final contra Halep, donde, fiel a su estilo, se jugó la final en el filo de la navaja.

"He querido seguir siendo agresiva, creo que ella ha tenido más presión y eso me ha ayudado en los momentos clave, en esos momentos he podido dar la vuelta al partido", analizó.

Pese a su juventud, la letona se muestra muy segura de si misma y no pierde los nervios ni cuando tiene el marcador en contra, como pone de manifiesto que ha remontado cuatro de los siete partidos en este Roland Garros.

"He dormido bien, no estaba nerviosa ni ayer por la noche ni esta mañana. Solo un poco cinco minutos antes de que empezar el partido, pero me he dicho que tenía que aprovechar el momento y disfrutar", dijo. EFE.