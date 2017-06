Ostapenko: "No pensaba llegar aquí a la final"

París, 8 jun (EFE).- La letona Jelena Ostapenko, que accedió hoy en Roland Garros a su primera final de un Grand Slam, aseguró que no pensaba conseguir esa cota en este torneo.

"Cuando llegué a Roland Garros no pensaba llegar hasta la final, pero he ido elevando mi potencia y eso me ha dado confianza, mi nivel ha sido muy bueno durante el torneo", indicó tras derrotar a la suiza Timea Bacsinszky por 7-6 (4), 3-6 y 6-3.

Aficionada al baile, Ostapenko señaló que no es fácil jugar al tenis en su país, donde "no es un deporte popular porque es muy caro".

"Pero estoy segura de que cuando vuelva a mi país las cosas van a cambiar, va a haber mucha más curiosidad sobre este deporte", señaló la tenista, que tiene en la sala de prensa el mismo descaro que muestra sobre la pista. EFE