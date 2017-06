Pablo Laso: "Tenemos una desventaja clara pero el viernes hay otro partido"

Valencia, 14 jun (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció que la derrota de este miércoles en el tercer encuentro de la final de la ACB ante el Valencia Basket les ha puesto en una situación complicada pero destacó que deben dejar atrás ya este choque y pensar en el cuarto del viernes en el que están obligados a ganar para forzar el quinto.

"Tenemos una desventaja clara pero el viernes hay otro partido", señaló el técnico que dijo que le "preocupa que no seamos capaces de entender que este partido se ha terminado".

Laso aseguró estar de acuerdo con las declaraciones de Andrés Nocioni y Felipe Reyes que aseguraron que el equipo hoy dejó de competir durante algunos momentos.

"Hemos empezado correctos a diferencia de los anteriores, dominando el partido independientemente del marcador. Ellos han vuelto a entrar en el partido y a partir del descanso han sido superiores", explicó Laso, que apuntó que el Valencia acabó con un 53 por ciento de acierto en tiros de campo "y nosotros con un 37, han ido cogiendo confianza y nosotros la hemos ido perdiendo".

"La diferencia del porcentaje en el segundo tiempo es altísimo. Cuando juegas a baloncesto y tienes diez años tiras a canasta y cuando la metes estás muy contentos y cuando fallas te cabreas. Llevado a otro nivel es lo que ha pasado", resumió.

El técnico aseguró que no le ha sorprendido la tranquilidad con la que ha afrontado el Valencia esta final. "No me ha sorprendido, el Valencia está por méritos propios y sabíamos que íbamos a tener que jugar a alto nivel", señaló. EFE

