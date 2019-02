“Parece que no fuéramos un equipo”: Juan Ferney Otero sobre el Amiens

El deportista colombiano dijo que se ha sentido muy contento con la adaptación que ha tenido a la liga francesa. “Estamos jóvenes y luchamos por muchos triunfos”.

Sobre la llegada al equipo dijo que “me encontré con un colombiano que es Mendoza, y estamos dando la batalla” y con este encuentro ha habido un motivo más para luchar.

Entre las diferencias del fútbol argentino y francés dijo que Argentina estaba en un club donde era referente, Ahora llegué a un club que no es muy unido, “a veces nos comportamos como si no fuéramos un equipo y por esto a veces no salen las cosas bien”.

Frente a la etapa que vivió con estudiantes expresó que los compañeros y los técnicos lo acompañaron mucho; la gente allí me quiere y me recuerda mucho.