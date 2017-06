Pedrosa: "Es evidente que será importante salir delante en esta pista"

Montmeló (Barcelona), 8 jun (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), cuarto en la tabla del mundial empatado a puntos con su compañero de equipo Marc Márquez, aseguró sobre el Gran Premio de Cataluña que "es evidente que es muy importante salir delante en esta pista, sobre todo teniendo esa parte final tan pequeña en la que en la primera vuelta del primero al sexto se estiraría mucho la diferencia".

Al hablar de "esa parte final", Dani Pedrosa se refiere a los cambios realizados en la variante introducida tras el accidente que Luis Salom sufrió en esa zona y que le costó la vida al afirmar que "es una parte diferente, esta variante es un poco más pequeña, pero en general es muy parecida al año pasado".

"No cambia tanto ese sector y creo que los tiempos tampoco cambiarán mucho, me caí en la variante nueva pero por un error mío, en el test nos ayudó a conocer un poco más cómo trazar y vimos que en general en la moto no había que cambiar grandes cosas con respecto al trazado antiguo", comentó el piloto de Repsol Honda. EFE