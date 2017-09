Pella: "Hice buen partido, sí, pero estoy cansado de hacer buenos partidos"

Nueva York, 31 ago (EFE).- El tenista argentino Guido Pella se despidió hoy del Abierto de Estados Unidos decepcionado por su derrota ante el belga David Goffin en un partido "cerrado" a cinco sets en el que lo tuvo "contra las cuerdas" pero que no supo amarrar.

"Hice un buen partido, sí, pero estoy cansado ya de hacer buenos partidos, ya no entro en la cancha a hacer buenos partidos", dijo Pella a los periodistas tras su derrota ante Goffin por 3-6, 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (4) y 6-3.

Pella afirmó que fue un partido "cerrado" que se define "por pocas bolas", por lo que lamentó "otra vez" tener que salir de la cancha "con una derrota", pero ahora "es cuestión de asimilarlo de la mejor manera y seguir adelante".

"El tie break del cuarto set me dio la sensación de que podría haber hecho algo más, por eso la bronca, porque jugando contra estos rivales que no te regalan nada, uno sabe que tiene que hacer cosas, y cuando no lo rematas pasa esto, que te terminan ganando", lamentó.

Por eso, dijo Pella, el balance "no es positivo", algo que ya comentó con su entrenador porque está "cansado" en este momento de su carrera en el que ha jugado "miles de partidos contra este tipo de jugadores y siempre" los termina perdiendo.

"Ya es un momento que no puedo decir que es positivo, tengo que empezar a hacer autocrítica y saber que estoy para más y que en algún momento se tiene que dar y no quedarse con esto, que para mi ya es poco", añadió.

Finalmente, reconoció que probablemente el plus que necesite tiene que venir "de lo mental", porque el que sabe un poco de tenis sabe que en el partido fue "claro dominador" y tuvo "chances", pero "por una cosa o por otra" no lo pudo cerrar.

"Cada vez que pierda con estos jugadores tengo que hacer una autocrítica diferente. Voy a tener que seguir trabajando desde otro lado y sabiendo que tenísticamente estoy bien y que necesito ese plus mental para poder cerrar estos partidos", concluyó. EFE