Peterhansel gana una tercera etapa con incidentes seguido por Sainz y Loeb

San Salvador de Jujuy, 4 ene (EFE).- El francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) ganó este miércoles la tercera etapa de autos con un tiempo de 4:18:17 horas, seguido por el español Carlos Sainz (Peugeot), ahora segundo en la general, a 1:54 minutos, y el francés Sebastien Loeb (Peugeot), que sigue liderando, a 3:08.

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) tuvo serios problemas y llegó a 2:17:38 horas de Peterhansel, lo que lo hunde en la general y lo deja casi fuera de la pelea por este Dakar en apenas tres jornadas.

"No hemos atacado a tope pero hemos rodado ligeros toda la jornada. Hoy no hemos perdido tiempo porque no hemos cometido errores. Lo interesante para nosotros hoy es que se ha producido una ventaja con nuestros rivales", dijo Peterhansel.

El sudafricano Giniel de Villiers (Toyota) también tuvo complicaciones y llegó a 46:23 minutos de Peterhansel.

Toda la espectativa del equipo Toyota está ahora en el español Nani Roma, que este miércoles terminó a 13:16 minutos de Peterhansel.

Loeb lidera la general con 6:54:56 horas, seguido por Sainz a solo 42 segundos y Peterhansel a 4:18 minutos tras la finalización de la cronometrada de la tercera etapa de los principales competidores.

El finlandés Mikko Hirvonen (Mini) es cuarto a 9:38 minutos y Roma es quinto a 13:04.

Al Attiyah, ganador del Dakar en 2011 y 2015, segundo en 2010 y 2016 y tercero en 2014, quedó así a 2:14:58 horas de Loeb.

Además, el piloto español Xavier Pons (Ford) abandonó este miércoles el Dakar al no poder reparar su auto tras el accidente sufrido este martes en la segunda etapa.

El trayecto de 780 kilómetros, 364 de ellos cronometrados, separados en dos partes, une la ciudad de San Miguel de Tucumán con la de San Salvador de Jujuy.

Este recorrido, que incluye el cruce de ríos, es el primero que lleva a los pilotos a la altura, ya que parte de la etapa se corre a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.

En la cuarta etapa, que se corre este jueves, el Dakar llegará a Bolivia, tras partir de la ciudad de San Salvador de Jujuy y arribar a la de Tupiza, en un trayecto de 521 kilómetros, 426 de ellos cronometrados.

El trayecto tiene como principal dificultad las dunas y la altitud, ya que es la primera etapa que se corre casi por completo a alrededor de 3.500 metros sobre el nivel del mar. EFE

