Petrucci afirma que no pudo "llegar pegado a Rossi por culpa de los doblados"

Assen (Holanda), 25 jun (EFE).- El italiano Danio Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), segundo en el Gran Premio de Holanda explicó que "al final de la carrera hemos tenido problemas con los doblados, primero con Barberá y en la última vuelta con Rins".

"Casi nos tocamos y nos vamos al suelo y eso me ha impedido estar cerca de Rossi, lo tenía preparado y en las últimas cuatro vueltas lo tenía todo controlado, sabía el punto en el que podía pasarlo y sabía que era más rápido que él, pero no he podido llegar a meta suficientemente cerca por culpa de los doblados", lamentó Petrucci.

"Ahora mismo tengo mucha rabia, pero espero mañana poder entender que he conseguido un gran resultado y que tengo otro podio en seco", agregó el italiano.

"Pienso presentar una queja en Dirección de Carrera, cada viernes en la Comisión de Seguridad hablamos siempre de normas y reglas para tener mayor seguridad y tener un deporte más limpio, siempre hablando de eso, pero a la hora de la verdad nada de nada, no he visto ninguna bandera azul y lo siento por Barberá y Rins, ahora tengo mucha rabia y, seguramente, voy a quejarme en Dirección de Carrera", recalcó Danilo Petrucci. EFE.