Pinto, entrenador de Honduras, dice que Nicaragua es un adversario complicado

Tegucigalpa, 12 ene (EFE).- El entrenador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, dijo hoy que Nicaragua, rival con el que los hondureños debutarán mañana en la Copa de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), es "un adversario complicado".

"Nicaragua ha evolucionado, no es fácil, es un adversario complicado y de esa manera lo vamos a tener", indicó Pinto en rueda de prensa antes de viajar hoy desde San Pedro Sula a Panamá para participar en la competición regional.

Agregó que los hondureños van a Panamá "motivados, con muchas ganas, con mucho optimismo y mucha entrega por este campeonato que indudablemente representa mucho para el fútbol de Honduras".

"Siempre Honduras, en lo que conozco, fue protagonista de estos torneos y queremos ser igual, protagonistas", agregó el estratega sudamericano, quien además recalcó que las dos ocasiones anteriores que participó en el torneo (con Costa Rica) las ganó, y que espera hacer lo mismo en la tercera.

"En la zona tenemos que pelear los primeros lugares, el primero, y vamos a ir con toda la convicción de pelear el primer lugar", subrayó Pinto, quien espera darle más fútbol a algunos de sus jugadores para que vayan "madurando" y teniendo un "ritmo competitivo".

La idea es que esos jugadores puedan llegar "con más experiencia, con más roce", dentro de dos meses, cuando Honduras continuará con la eliminatoria de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en busca de su pase para el Mundial de Rusia 2018.

Pinto señaló que ganar la Copa "no es fácil" porque "hay equipos más competentes" y "estamos en un campo complicado".

"Hay cosas que no podemos tapar, pero bueno, es nuestra intención y personalmente sueño, sería bonito poder (ganar la copa), siempre que he llegado a una Uncaf la he ganado y vamos a poner todo para eso", enfatizó.

El técnico de los hondureños también cree que el calendario del torneo está hecho para que Panamá y Costa Rica luzcan favoritos a ganar la Copa, pero que "en el fútbol siempre hay sorpresas" y Honduras espera ser eso en la competición.

Dijo que Costa Rica y Panamá llevan algunos jugadores jóvenes pero experimentados; El Salvador y Nicaragua un equipo base, mientras que Honduras va con "un equipo mixto" que tiene "un buen nivel, jugadores que mostraron muchas cosas en los Olímpicos (de Río de Janeiro 2016) que en cualquier momento pueden estar". EFE

