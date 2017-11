Pochettino: "Me esperaba la mejor versión del Real Madrid y no ha sido así" El técnico del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, resaltó la "importante victoria" de este miércoles sobre el Real Madrid (3-1) en Wembley y por la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que se esperaba "la mejor versión" del vigente campeón de Europa "y no fue así".