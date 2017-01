Pochettino: "Messi está aún a tiempo de ayudar a Argentina; es el más grande"

Luis Villarejo/Jorge Peris

Londres, 3 ene (EFE).- Mauricio Pochettino es uno de los entrenadores más respetados de la Premier League. Ha dado seriedad y equilibrio a un club grande y emergente como el Tottenham. 'To dare is to do'. Intentarlo, atreverte es hacerlo, es lograrlo. Y Pochettino se atreve. Quiere ganar y ganar bien.

La frase ilustra las paredes de la vanguardista Ciudad deportiva de Enfield, al norte de Londres. En una amplia entrevista con la Agencia EFE este martes, Pochettino desvela su hoja de ruta, su libro de estilo y analiza a sus grandes jugadores: Dele Alli, Danny Rose, Harry Kane o Christian Eriksen, sensaciones del presente campeonato. Alli, dice el técnico, "es la aparición más importante en el fútbol inglés de los últimos años".

P. No puede estar en mejor sitio, en una de las Ciudades deportivas más vanguardistas del mundo...

R. "Da gusto trabajar así. Es una de las ciudades deportivas más modernas y bonitas de Inglaterra y hace sólo cuatro años que el Tottenham se instaló aquí. Es un privilegio y un placer venir a entrenar aquí a diario. No hay excusas; tenemos todas las facilidades para hacer lo que nos gusta".

P. ¿Ya tiene el Tottenham el sello Pochettino?

R. "A todos los niveles; el cuerpo técnico le da personalidad y le mete su impronta. Y todo eso es gracias a sus componentes, a sus integrantes y al día a día. Cada cuerpo técnico impone su filosofía y energía. En nuestro caso es similar, conmigo a la cabeza: tenemos un sello determinado, queremos que el equipo lo demuestre en cada partido".

P. El estilo del Tottenham brilla con laterales que se incorporan mucho al ataque. ¿Es Danny Rose el nuevo Marcelo?

R. (Risas) "Si se lo comentas a él se pondrá muy contento, ya que es un jugador que le gusta mucho. Tenemos una idea y una filosofía en la que nos gusta mucho utilizar laterales largos, carrileros. Le damos importancia a esa zona del campo y esa posición es especial.

Tenemos futbolistas como (Kyle) Walker y Rose, que nos dan lo que buscamos. Además, también están Ben Davis y Kieran Trippier, jugadores jóvenes que hacen que los titulares mejoren, estén alerta y les proporcionen la competencia que necesitan".

P. El Tottenham ha sido, en los últimos años, el principal abastecedor en las convocatorias de Inglaterra -Walker, Rose, Dier, Alli, Kane-. ¿Le respeta el fútbol inglés por este motivo?.

R. "En los cuatro años que llevamos en el país hemos tenido la inmensa suerte de trabajar con jugadores jóvenes, primero en el Southampton, con Adam Lallana, Luke Shaw, Nathan Clyne o Calum Chambers, y ahora en el Tottenham.

Futbolistas con talento y ganas de crecer y aprender, y eso ha sido determinante. Nosotros les hemos dado las herramientas para que sigan creciendo y puedan llegar al equipo nacional".

P. Hábleme de Christian Eriksen. ¿Hace jugar a los demás?

R. "Es un jugador que tiene una gran capacidad para hacer jugar al equipo y para hacer mejor a los compañeros. Es, sin duda, alguien muy especial, el futbolista que interpreta, sin hablar y con sus movimientos, lo que hacen sus colegas. Es el cerebro, el jugador que da a los demás esa capacidad de comprender el juego".

P. Dele Alli, cada vez tiene más definición...

R. "Es un jugador con mucha agresividad ofensiva, despiadado cuando va hacia adelante y con determinación, lo que le hace peligrosísimo. Tiene una gran comprensión del juego y ataca magistralmente los espacios, buena mentalidad y confianza en sí mismo. Es la aparición más importante del fútbol inglés en los últimos años".

P. La evolución del entrenamiento de los porteros ha sido exponencial en los últimos años. ¿Qué aporta, por un lado Toni Jiménez en esa faceta?. ¿ Y cómo es el trabajo de sus ayudantes Jesús Pérez y Miguel D'Agostino?

R. "Cuando inicié mi carrera de entrenador, y gracias a mi relación especial con Toni (Jiménez, entrenador de porteros), empecé a prestar atención a la portería. Es un puesto diferente del resto, que se necesita trabajar de forma individual, con ideas que entren en lo colectivo, sobre todo en la parte táctica.

No lo digo porque sea mi amigo y mi entrenador de porteros, pero ha diseñado un método que lo hace único, con conceptos que pegan con nuestra filosofía. El guardameta es una figura vital para nuestro equipo; es imposible no tenerlo dentro de la estructura del juego colectivo. El arquero es parte fundamental.

Además está Jesús (Pérez, segundo entrenador), al que conozco desde hace seis años, de mi tiempo en el Espanyol. Es mi mano derecha, mi mano izquierda y mis ojos. Tenemos una gran relación, somos amigos y tenemos mucho respeto profesional. Es una de las personas más capacitadas del mundo del fútbol.

Luego está Mike (D'Agostino), quien ser encarga de análisis y de imagen. Sus opiniones son muy importantes y las decisiones que tomamos son colectivas, como el juego en sí".

P. El miércoles se enfrenta al Chelsea en el gran partido de la jornada, Enfrente Diego Costa. Seguro que se ha imaginado alguna vez cómo le habría marcado en su época de jugador. Era de esos duelos que a usted le gustaba...

R. Diego Costa es un jugador al que odias cuando lo tienes delante pero que amas si es tu compañero. Alguien súper competitivo, con carácter, al que no le gusta nunca perder. Es orgulloso, y eso es lo que hace que tenga esa capacidad de superación cada día.

Transmite a sus compañeros la cultura de ganar, de no estar satisfecho, de siempre buscar más. Te hace ser mejor cada día y es alguien al que cualquiera querría en su equipo".

P. ¿Cómo ve la adaptación de Pep Guardiola a la Premier League?

R. "Cuando vas a un medio diferente no es fácil, y la Premier es completamente diferente. Hasta que no llegas no la sufres y te das cuenta de lo que es. A veces se tiende a subestimar la liga inglesa; se piensa que aquí se juega todavía al pelotazo, que no hay calidad, que los miércoles tienen el día libre los futbolistas.

Pero eso no existe ya. Llevo cuatro años en el país y nunca he visto eso. Si llegas y no tienes esa humildad para saber que hay que trabajar te puedes llevar un chasco. Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo y es normal que necesite tiempo para desarrollar su trabajo y plasmar sus ideas".

P. ¿Cómo ve la liga española? ¿Es una lucha entre Real Madrid y Barcelona?

R. "Es complicado decirlo, ambos equipos estarán peleando hasta el último momento. Pero también está el Atlético de Madrid, aunque ha sido algo más irregular en las últimas semanas. Sin duda, son los tres grandes favoritos al título".

P. El Tottenham es un club con una identidad definida. ¿Cómo le ha ayudado Osvaldo Ardiles desde su llegada?

R. "Ossie es una leyenda. 'A legend', como dicen aquí. Le agradezco toda la ayuda que me ha brindado. Cada partido que jugamos en White Hart Lane viene a saludar y compartimos una comida una vez cada dos semanas en la ciudad deportiva.

Lo recordaba como un ídolo de 1978, levantando la Copa del Mundo, una de las figuras de esa generación. Y ahora tengo la suerte de tenerlo a mi lado, de poder preguntarle detalles. Soy una persona privilegiada de poder pasar tiempo con alguien como él".

P. Su selección, a la que usted representó siempre con orgullo, no atraviesa su mejor momento. Seguro que con un café con Ardiles pueden debatir sobre Argentina, Messi y el futuro del equipo nacional...

R. "Los sudamericanos somos demasiado exagerados, para lo bueno y para lo malo. Nos falta ese límite y nos pasamos de la raya. El fútbol argentino está pasando por un momento de dificultad, sobre todo tras la muerte de Julio (Grondona): quiere definir una estructura en la federación y lo que está claro es que es difícil que las cosas funcionen abajo cuando no hay organización arriba.

Es una pena porque tenemos una gran generación de futbolistas y contamos con el mejor jugador del mundo para intentar levantar un Mundial o una Copa América. Lamentablemente, en los últimos años se nos ha escapado. Sin embargo, Leo debe mantenerse al margen de las polémicas y seguir intentándolo. Todavía está a tiempo de ayudar a Argentina. Nadie duda que es el mejor del mundo".

P. Unai Emery habló en un recuente Foro EFE de la posibilidad de eliminar las barreras en los tiros libres de Leo Messi. ¿Es difícil innovar hoy en día en el fútbol?

R. "El fútbol es un juego de picardía, de engaño, en el buen sentido. Lo que quiero hacer es regatear, hacerte salir de tu posición, ir por la izquierda para salir por la derecha. Uno siempre trata de encontrar fórmulas y caminos para que tus futbolistas se sientan cómodos. Todos los cuerpos técnicos están capacitados de innovar".

P. ¿Cómo se encuentra su compatriota Erik Lamela de su lesión?

R. "Está en recuperación todavía. No esperábamos que fuera tanto. A ver si en las próximas semanas se puede incorporar al grupo y tenerlo de vuelta con nosotros".

P. ¿Con qué equipo se podría comparar al Tottenham en España? ¿Es el nuevo Atlético de Madrid?

R. "Todas las comparaciones son malas. Es complicado decir un equipo. Tengo total admiración por Simeone; tenemos una gran relación con él y con el 'Mono' Burgos. Lo que está haciendo es impresionante y lo felicito. Es para admirar lo que ha hecho".

P. Pau López es el único representante español en la primera plantilla del Tottenham...

R. "Fuimos muy claros con él cuando le propusimos venir. Es un jugador de presente y de futuro. Ahora tenemos dos porteros muy buenos, en Hugo (Lloris) y Michel (Vorm), pero él puede ser muy importante en el futuro. La posibilidad de venir al Tottenham y de conocer de primera mano el fútbol inglés le puede ayudar a crecer".

P. ¿Qué le parece Zinedine Zidane como entrenador?

R. "No me sorprende lo que está consiguiendo. Tengo un gran respeto profesional por él; fue un gran futbolista y está logrando cosas muy importantes como entrenador. Si gana es por algo, no sólo por los futbolistas que tiene a su disposición. Tiene una gran formación y ha trabajado junto a técnicos de primer nivel. Veo que no tiene ningún problema para gestionar la plantilla del Real Madrid".

P. ¿Qué retos y deseos tiene para este 2017?

R. "Pido saludo para todos y que nosotros podamos seguir creciendo, mejorando cada día, y veremos hasta dónde podemos llegar en el futuro". EFE

