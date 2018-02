"Prefiero perder siendo valiente que no morir igual que la mayoría": Machín

En la rueda de prensa posterior al primer encuentro liguero de su equipo en el Camp Nou, el preparador soriano ha lamentado que sus jugadores no hayan sido capaces de ajustar la valentía con el equilibrio.



"Estamos orgullosos porque el equipo ha querido. Prefiero perder siendo valiente que no morir igual que la mayoría de equipos aquí siendo mucho más rácanos", ha señalado.



En este sentido, ha celebrado Machín que sus jugadores hayan jugado "de tú a tú" al líder del campeonato y ha defendido la decisión de no hacer un marcaje individual a Leo Messi, algo que sí hizo en la primera vuelta.



"Quizá sería ventajista ese debate de si era conveniente un marcaje al hombre a Messi. Después de plantearlo durante la semana, sentía que los futbolistas me demandaban salir al Camp Nou como en cualquier otro campo", ha defendido.



En cualquier caso, Machín ha puntualizado que su equipo se va del Camp Nou con la "cabeza alta" porque sus jugadores "han hecho lo que venían haciendo durante la temporada" ante un Barça voraz que, en su opinión, será el campeón de la Liga.