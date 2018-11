Presidente del DIM no sabía que se iban a votar por nuevas fechas para la final

En entrevista con Deportes W, Michael Gil, presidente del Independiente Medellín, se refirió a la asamblea extraordinaria de la Dimayor, donde se decidió reprogramar la final de la Liga Águila II.

“Fue una decisión, no un acuerdo”, dijo el presidente del DIM, quien además afirmó que los dirigentes del Junior estaban de acuerdo con jugar el 2 y 8 de diciembre (como se había programado inicialmente).

“Jamás dije que Junior no pudiese defender sus derechos, pero los derechos del Junior llegan hasta donde empiezan los del Medellín, y nosotros los estamos haciendo valer”, dijo.

Gil afirmó que con esta decisión se afecta la integridad competitiva del equipo: “me sientan a los jugadores por 13 días”.

“El DIM no tiene crisis de liderazgo y menos de dirección, nosotros somos claros. No llamo a nada al Dr. Vélez. Nosotros vamos a ganar nuestros partidos en el campo y no en el escritorio”, añadió.