Quiero ser el número uno, ya toqué la puerta grande: Óscar Rivas

En diálogo con Deportes W, Óscar Rivas, campeón internacional de pesos pesados, relató cómo vivió su pelea contra Bryant Jennings, uno de los boxeadores más fuertes de la categoría.

Rivas contó cómo durante la pelea su entrenador dijo que iba perdiendo en las tarjetas, por lo que salió decidido a terminar la pelea en el último round con un nocaut.

"En el último round me dije: 'no puedo perder la pelea'. Cuando mi entrenador me dijo que iba perdiendo, de una salí a tirar golpes porque esa pelea era muy importante para mí”, dijo el boxeador colombiano.

Rivas dijo sentirse muy contento con lo que ha logrado y resaltó que este triunfo fue muy importante para él.

"Cuando me hablaron de esta pelea, decidí meterle el corazón al máximo porque era la oportunidad que necesitaba para llegar donde estoy", aseveró Rivas.

“Quiero ser el número uno, ya toqué la puerta grande. Hay que seguir trabajando para dar más alegrías a Colombia", agregó.

Sobre su contextura física en la división de pesos pesados, Rivas dijo que dentro de la categoría es un boxeador pequeño.: “Toda mi carrera he peleado con boxeadores más altos y con más alcance". Sin embargo, ese no ha sido un impedimento y hoy lo demuestra situándose como campeón internacional

"Quería hacerme escuchar en el mundo entero, gracias a Dios se dio la oportunidad", señaló Rivas.

Óscar Rivas se mostró ambicioso con lo que quiere lograr en el boxeo, afirmando que le gustaría tener la oportunidad de pelear contra Anthony Joshua.

Finalmente, Rivas habló sobre el entrenamiento de Eléider Álvarez: “Él está muy serio, metido en su entrenamiento. Él se siente con mucha fuerza y con muchas ganas. Quiere volver a hacer lo mismo, cerrar bocas en EEUU (…) Quiere volver a noquear a Kovalev".