Rafael Márquez dice que no arriesgará su salud por llegar a un quinto Mundial

México, 5 abr (EFE).- EL veterano Rafael Márquez, defensa y capitán del Atlas mexicano y de la selección mexicana, dijo este miércoles que no arriesgará su salud por llegar a un quinto Mundial en su carrera que sucedería en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Márquez, de 38 años, sufre una lesión en la zona lumbar por la que ya recibió tratamiento y este día el seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, confió en que se recupere para jugar la Copa Confederaciones, del 17 de julio al 2 de julio, y también lo tiene en sus planes para el Mundial.

"El Mundial sinceramente no es algo que me haga 'terquear' (necear) para poder llegar. Sí sería bonito, algo que quedará para el recuerdo, pero no es algo que tenga que exponerme o arriesgar mi salud como para conseguirlo", declaró Márquez en un evento comercial.

El defensa dijo que es consciente del problema físico que acarrea, de su edad, pero también del físico que posee y que lo ha ayudado a jugar profesionalmente más de 20 años.

"Por ahora intentaré recuperarme bien para estar en buen nivel y si estoy en buen nivel y puedo competir seguiré en la competencia con mis compañeros, tratando de ayudar dentro y fuera de la cancha", añadió.

El exjugador del Barcelona es un referente en el fútbol mexicano y en su selección con la que ha jugado cuatro Copas del Mundo. EFE