Rami: "La afición ha ayudado desde el hotel"

Sevilla (España), 15 ene (EFE).- El defensor francés del Sevilla Adil Rami se ha mostrado esta noche "muy contento y muy orgulloso" por haber vencido al Real Madrid en un partido en el que su equipo ha "tirado de todo, de casta y coraje", pero sobre todo ha contado con "el apoyo de la afición, que ha ayudado desde el hotel".

"No he visto nunca nada así en toda mi carrera. Flipo. Gracias a ellos hemos podido remontar el 0-1 tras un penalti que creo que no ha sido. Era complicado pero al final hemos ganado. No tenemos límite" ha añadido el central sevillista.

Rami ha señalado, no obstante, que "no se puede hablar de ganar la Liga porque falta mucho", sólo de "ganar el próximo partido", pero ha resaltado que el Sevilla se ha "ganado el respeto de todos y eso es importante".

El defensor argentino Nico Pareja, por su parte, ha abundado en el comentario sobre "lo de la gente", que "ha sido un espectáculo. Es algo que se repite siempre y obliga a todos los rivales que vengan acá a hacer las cosas muy bien".

"Hemos hecho un buen partido, aunque sufrimos ante un rival que llevaba mucho tiempo sin perder. Hemos buscado el triunfo hasta el final. Somos un grupo unido, muy sacrificado y estamos arriba de manera merecida", ha concluido Pareja. EFE.

