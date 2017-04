Ramos: "Se nos escapó el partido por no sufrir juntos"

"Nos sabe a poco el punto después del partido que ha hecho el Real Madrid. Hemos dominado todo el encuentro, pero en la última fase nos ha costado saber sufrir juntos y nos ha condenado con un gol", analizó en la zona mixta siendo crítico.

Abrió las puertas del Real Madrid su capitán al francés Antoine Griezmann, autor del gol del empate. "Ya veremos más adelante los fichajes del Real Madrid, hablar ahora es dar portadas. Es un gran jugador, un gran delantero que lo demuestra en el Atlético de Madrid. El Real Madrid tienen las puertas abiertas a los mejores".

Destacó la fuerza defensiva del Atlético como la clave del partido. "Los mejores del Atlético han sido Savic, Godín y Oblak con intervenciones que han impedido goles. Hemos hecho cosas para aumentar el resultado pero ellos han sabido defender muy bien y una que han tenido la han sabido aprovechar".

Y restó trascendencia al Clásico. "Será una final el Barça y todos los partidos que quedan de Liga, en Gijón también lo será el próximo sábado. Hoy en día te gana cualquier equipo si te descuidas y te relajas. Estoy decepcionado porque se nos escapó el partido por no sufrir juntos, no achicar y dejar espacios. Nos jode no sumar tres puntos que nos venían muy bien".

Ramos aseguró que el resultado no afectará en Liga de Campeones ante el Bayern. "Hay que pasar página, el fútbol no te deja tiempo para halagos ni para críticas. Cuando sale un resultado que no queríamos no hay que perder tiempo y solo pensar en una final ante el Bayern. El vestuario está más decepcionado que tocado".

"Es indiferente llegar de un empate para ir más motivado o relajado a Alemania. Hay que mantener todos los sentidos porque es uno de los partido más importante de la temporada, nos jugamos estar en semifinales de Champions y requiere máxima concentración y no cometer errores".