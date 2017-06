Raúl González: "Mi sueño es estar ligado al Real Madrid durante mucho tiempo"

Madrid, 14 jun (EFE).- Raúl González Blanco, ex delantero del Real Madrid y de la selección española, manifestó su deseo de "estar ligado" al conjunto merengue "durante mucho tiempo".

El referente español aseguró a la Revista Panenka, para su edición de junio, que su salida del Madrid "no fue fácil" para él y que se produjo por cuestiones circunstanciales y no por falta de cariño del club merengue, en el que asumió recientemente un cargo ejecutivo.

Reconoció que su partida de la capital española "podría haber sido mejor, pero se dio en esos términos y el tiempo lo pone todo en su sitio. A los tres años tuve ese partido en el que pude sentir el apoyo de la afición", señala.

Admite que su sueño, con 30 años, era retirarse en el Real Madrid, pero "llegado el momento", sintió que tenía que "dar otro paso", pues "necesitaba otras cosas".

"Ojalá poco a poco los que llevan más tiempo en el club se puedan despedir de una forma bonita" y haya más casos "como Totti o Xavi. Aunque ahora todo el mundo tiene prisa y poca paciencia", indicó Raúl.

Valora como ejemplar el adiós del capitán de la Roma. "Fue muy emocionante, Totti se ha sentido siempre un romano, ha dado toda su vida por la Roma" y tras su retirada "club y jugador seguirán unidos eternamente". "Creo que ese reconocimiento vale mucho más que los títulos", añadió.

Sobre su salida de la Selección Española, afirmó que le "dolió" la forma en que se produjo y que le hubiese gustado seguir. Sin embargo, "había que respetar la decisión del entrenador" Luis Aragonés, quien dejó de convocarlo desde 2006.

"Pensaba que todavía podía aportar, de hecho estuve seis años más jugando. Con el tiempo lo fui asimilando, lo que ha ido pasando en algunos aspectos fue positivo para mi carrera. Pero claro que me hubiese gustado llegar al 2008 y haber vivido todos esos logros", expresó.

González no descarta la dirección técnica en un futuro, pues no sabe si estará siempre en los despachos. "Me gustaría ser entrenador, pero aún no lo he sentido. Tiene que pasar el tiempo, ahora vuelvo a Madrid, a mi hábitat, donde puedo desenvolverme mucho mejor", concluyó. EFE.