Real Madrid y Barcelona han llamado a la puerta de Griezmann, dice su asesor

París, 7 abr (EFE).- Varios de los colosos europeos, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, "han llamado a la puerta" de la estrella del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, para informarse sobre su contratación, cuenta su asesor deportivo, Eric Olhats.

"Chelsea, Manchester City, Barcelona o el Real Madrid han llamado a la puerta para saber cómo está la situación. Todo el mundo viene para saber si es factible (el fichaje) o no", explicó el asesor en declaraciones a la radio "RMC" difundidas hoy por la prensa francesa.

Comentó, no obstante, que ninguno de ellos presentó una oferta concreta, ni siquiera el Manchester United, al que los medios sitúan como el candidato más serio.

"El precio de la cláusula (100 millones) restringe mucho la terna de candidatos, porque (el Atlético) no hará ninguna concesión", agregó Olhats, el artífice de reclutar el jugador para la Real Sociedad.

El asesor recordó que Griezmann, de 26 años, no fichará por el Real Madrid: "Es imposible. Hay un pacto de no agresión. Hay un pacto entre los dos clubes que hace que no se toque a jugadores de uno y otro". EFE