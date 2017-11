Realizan controles antidopaje sorpresas a River Plate y Deportivo Morón

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- Los jugadores de River Plate y de Deportivo Morón, de la segunda división, fueron sometidos hoy a controles antidopaje sorpresas mientras se entrenaban de cara al partido de este domingo de las semifinales de la Copa Argentina.

Los controles, autorizados por la Comisión Antidopaje de FIFA, fueron realizados a través de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje), según informó la agencia oficial de noticias Télam.

Morón confirmó los controles antidopaje a través de su cuenta de la red social Twitter y precisó que "los elegidos" fueron Cristian Lillo y Rodrigo Díaz.

En River Plate los seleccionados fueron el uruguayo Marcelo Saracchi e Ignacio Scocco, según los periodistas presentes en el entrenamiento matutino.

Los jugadores del 'Millonario' Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada dieron positivo en pruebas antidopaje en mayo de este año y fueron suspendidos por siete meses por la Conmebol.

"Me llama la atención que los 'doping' son solo a nivel internacional y no en el fútbol local. Ya le hice saber a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que me preocupan los controles de doping que realizan", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a Radio Mitre el pasado 18 de octubre. EFE