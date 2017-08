Ricciardo: Siempre es bueno un podio, sobre todo después de salir sexto

Spa-Francorchamps (Bélgica), 27 ago (EFE).- El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que este domingo acabó tercero el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Spa-Francorchamps que "siempre es bueno un podio", sobre todo "después de salir sexto"

"Siempre está bien sacar un podio, desde luego. Especialmente después de ayer, cuando estaba al final de la cola de los primeros seis y sólo piensas en avanzar, porque está claro que pensaba que hoy podíamos acabar en un puesto mejor que el sexto", explicó Ricciardo.

"Parece que tenemos un ritmo extra el domingo en la carrera y nos ponemos en una posición en la que podemos aprovechar algo. Estoy realmente contento, porque otro podio siempre es bueno", indicó el australiano, de 28 años.

"Las primeras vueltas con los neumáticos ultrablandos estábamos luchando con las gomas, podíamos ver ampollas, los problemas que siempre tenemos en un circuito como éste, de alta velocidad. Pero en la segunda parte de la carrera pude progresar, pusimos los superblandos y encontré buen ritmo", comentó Ricciardo, que es cuarto en el Mundial, con 132 puntos, 88 menos que el líder, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

"Hemos podido mantener un tiempo de vuelta similar a los líderes. Y ya con el coche de seguridad, aunque a (Lewis) Hamilton (inglés, de Mercedes) no le gustase demasiado que saliera, a mí me abrió una oportunidad en el relanzamiento, con (el finlandés Valtteri) Bottas (compañero del anterior) y me centré en eso", explicó Ricciardo tras la carrera.

"Él llevaba neumáticos blandos y yo los ultrablandos. Sabía que podía llegar al podio y lo intenté en ese momento, lo tenía que hacer en el relanzamiento de la carrera porque después los blandos cogen temperatura y sería más difícil", comentó el australiano, ganador de cinco Grandes Premios y autor de una 'pole' en su carrera en Fórmula Uno.

"Estoy muy contento, ha sido una buena manera de empezar la segunda parte de la temporada", recalcó Ricciardo este domingo en Spa-Francorchamps. EFE