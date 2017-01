Richie Porte gana y refuerza su liderato en la penúltima etapa

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El australiano Richie Porte, del equipo BMC, amplió a 48 segundos su ventaja sobre el colombiano Esteban Chaves (Orica-Scott) en la clasificación general del Tour Down Under (Australia) con su triunfo en la quinta y penúltima etapa, de 151,5 kilómetros entre McLaren-Vale y Willunga Hill.

Richie Porte coronó Willunga Hill con una renta de 20 segundos sobre su compatriota Nathan Haas y el colombiano Esteban Chaves, quien se presentaba como su gran rival en la prueba que abre la temporada en el circuito mundial.

El ciclista de Launceston, de 31 años, impidió que el bogotano le arrebatara el liderato con una exhibición de fortaleza en la ascensión a Willunga Hill, donde firmó su segundo triunfo de etapa tras un ataque certero a dos kilómetros de meta. Porte había ganado ya la segunda etapa, con final en alto en Paracombe.

"Esta subida no era fácil, así que la victoria me da mucha moral", comentó Richie Porte tras el triunfo que confirma su buen momento de forma. "Por supuesto que el gran objetivo de la temporada es en julio, con el Tour de Francia, pero de momento las cosas me están saliendo bien y mañana podré salir un poco más relajado", agregó en alusión a la sexta y última etapa.

El Tour Down Under terminará este domingo con un recorrido de 90 kilómetros en la ciudad de Adelaida.

- Clasificación de la quinta etapa:

.1. Richie Porte (AUS/BMC Racing Team) 3h40:13

.2. Nathan Haas (AUS/Dimension Data) a 00:20

.3. Esteban Chaves (COL/Orica-Scott) m.t.

.4. Diego Ulissi (ITA/UAE Abu Dhabi) m.t.

.5. Jay McCarthy (AUS/Bora-Hansgrohe) m.t.

.6. Nathan Earle (AUS/UniSA-Australia) a 00:23

.7. Rafael Valls (ESP/Lotto Soudal) m.t.

.8. Sergio Luis Henao Montoya (COL/Team Sky) m.t.

.9. Robert Gesink (HOL/LottoNL-Jumbo) m.t.

10. Tom Jelte Slagter (HOL/Cannondale-Drapac) m.t.

- Clasificación general

.1. Richie Porte (AUS/BMC Racing Team) 18h00:21

.2. Esteban Chaves (COL/Orica-Scott) a 00:48

.3. Nathan Haas (AUS/Dimension Data) a 00:51

.4. Jay McCarthy (AUS/Bora-Hansgrohe) a 00:54

.5. Diego Ulissi (ITA/UAE Abu Dhabi) a 00:59

.6. Rohan Dennis (AUS/BMC Racing Team) a 01:02

.7. Rafael Valls (ESP/Lotto Soudal) m.t.

.8. Robert Gesink (HOL/Team LottoNL-Jumbo) m.t.

.9. Wilco Kelderman (HOL/Team Sunweb) m.t.

10. Nathan Earle (AUS/UniSA-Australia a 01:06. EFE

