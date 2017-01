Roberto Bautista: "Creo que he sido mejor que él en los primeros sets"

Melbourne, 23 ene (EFE).- El español Roberto Bautista acabó su partido contra Milos Raonic en el Abierto de Australia con una sensación agridulce al sentir que había jugado mejor que el canadiense en los primeros sets, pero sin poder con su saque al final.

"Tengo la sensación de que he sido mejor que él los tres primeros sets, y de que se me ha escapado un desempate en el primero que no se como todavía como ha sido", dijo Bautista que dominó ese juego corto por 5-1.

"No es que los haya jugado mal, él ha sacado muy bien, no he tenido la opción de quitarle la iniciativa que el me quitaba con el saque", dijo el español, que a pesar de las molestias en el muslo izquierdo se sentía fuerte para dar batalla.

"Son molestias lógicas y normales de un Grand Slam, después de pasar tantas horas el otro día con David. Pero físicamente me encontraba bien y si hubiéramos ido a un quinto me sentía mejor que él", dijo.

"Creo que he controlado el partido, el juego y por momentos en los intercambios mandaba más que él. Pero con él hay momentos que no tocas bola, por el saque que tiene", explicó.

"Lo veo muy agresivo como siempre, con más experiencia, más maduro. Si está bien y saca bien es muy difícil hacerle daño, porque luego de fondo corre bien y juega bien", dijo sobre la evolución de Raonic. EFE.

mlm.