Roberto Bautista: "David Ferrer ha sido mi ejemplo"

Melbourne, 19 ene (EFE).- Roberto Bautista hubiera preferido no enfrentarse contra David Ferrer, en un duelo entre españoles en la tercera ronda del Abierto de Australia, porque espera un duro encuentro ante un jugador que ha sido "su ejemplo".

"David ha sido mi ejemplo a seguir en el que me he fijado mucho, con el que he compartido muchos entrenamientos, muchos momentos dentro y fuera de la pista, pero prefiero que gane y que no juegue contra mi", dijo Bautista tras deshacerse del japonés Yoshihito Nishioka, 99 del mundo, por 6-2, 6-3 y 6-3.

"He tratado de sacar todo lo positivo de David y aprender mucho de él. Es verdad que nuestro juego puede ser que se asemeje bastante", comentó Bautista. "Hace mucho tiempo que no jugamos, creo que desde el US Open de 2013, y será un partido duro como todos los de aquí. Seguro que habrá muchos peloteos, muchos intercambios, duro".

Los dos españoles se han enfrentado en dos ocasiones, hace cuatro años, Abierto de EE.UU. y Wimbledon, con victoria siempre de Ferrer.

"Ha sido en tres sets pero muy trabajado" dijo Roberto sobre su duelo contra el japonés, "no había jugado nunca contra Nishioka y es un jugador al que hay que pasarle por encima, que te obliga a jugar cada punto, que te resta todo. Ha habido muchos intercambios, y en los tres sets he tenido mis momentos complicados pero los he superado muy bien", explicó. EFE.

mlm.