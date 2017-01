Romero: "Ramos tiene virtudes imposibles de frenar"

Madrid, 21 ene (EFE).- El técnico uruguayo Marcelo 'Gato' Romero destacó el nivel del Málaga pese a la derrota en el Santiago Bernabéu (2-1), en el que dijo fue el mejor partido desde que lo dirige, cediendo solo a dos remates de Sergio Ramos que aseguró tiene "virtudes imposibles de frenar".

"El equipo estaba muy bien, plantamos cara en la media que era necesario para no correr tanto y estar cerca de portería rival pero lo de Ramos ya lo sabemos, por más que lo quieras marcar sabes que el balón va ahí y Sergio tiene contundencia que da puntos. El partido ha estado bastante igualado, hemos jugado y defendido bien, pudimos llevarnos un puntito para casa", manifestó.

Romero destacó la dificultad que tiene frenar a Ramos en acciones a balón parado, pese a que había preparado un refuerzo a su marcaje. "Todos los equipos saben que el balón le va a ir a él, es el que hace los goles también en partidos decisivos. Intentas ponerle marca al hombre y otro en la zona para que no remate con comodidad, pero tiene virtudes imposibles de frenar, como la calidad individual de Cristiano o Benzema".

El técnico del Málaga aseguró que en la parte personal se va "muy tranquilo" y orgulloso del nivel mostrado por sus jugadores. "Contra el primero de la Liga hemos dado un ejemplo de fútbol, de buen toque y llegada. Hemos tenido nuestras oportunidades para empatar y pudimos empezar ganando. La imagen que ha dado el equipo es muy buena, ascendente y da tranquilidad para el próximo partido".

No entró en polémicas sobre la posición de Ramos en su segundo gol y prefirió hablar de la actitud de su equipo cuando le vinieron mal dadas. "No he podido ver si es fuera de juego pero ahora ya no cambia nada. Estoy tranquilo con el trabajo que se ha hecho. Hemos salido por el partido perdiendo 2-0, sin meternos atrás. Espero que sigamos por este camino".

"No hay derrotas dulces, lo más importante es ganar, da igual el rival. Hay que salir a ganar y más en campos como el Bernabeu donde los jugadores se hacen grandes. Estamos trabajando esa mentalidad y me quedo con el trabajo del equipo en uno de sus mejores partidos a la hora de jugar el balón. Desde que estoy en el Málaga es el mejor partido que hemos disputado", sentenció. EFE