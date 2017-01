Ronaldo gana el premio "The Best" de la FIFA al mejor jugador de 2016 El delantero portugués Cristiano Ronaldo se quedó con el premio "The Best" de la FIFA al mejor jugador del 2016.

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, besa su Premio al Mejor Jugador del mundo de 2016 durante la gala 'The Best'. Foto: Agencia EFE