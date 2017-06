Rossi considera que ha sido "un día positivo"

Assen (Holanda), 24 jun (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), cuarto mejor tiempo para el Gran Premio de Holanda de MotoGP, dijo haber tenido "un día positivo", pues tenía "curiosidad" por probar el nuevo chasis en agua, "porque con el chasis 2017 en mojado sufría mucho".

"He sido competitivo desde la mañana y por la mañana, con más agua, he finalizado segundo y ha sido mejor que por la tarde, pero en cualquier caso es una pena no estar en primera fila, pero lo importante era acabar arriba y por eso "el cuarto es una gran posición", reconoció el italiano.

"Tenemos que seguir trabajando porque en mojado los tres pilotos de primera fila están más fuertes que yo, pero me he sentido muy bien y eso es lo importante", dijo Rossi, quien manifestó que esperaba mañana "una pista seca, pero esto es Assen...". EFE