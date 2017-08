Rossi pensó que "a cinco vueltas del final podía ganar"

Silverstone (Inglaterra), 27 ago (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que en su gran premio número 300 en MotoGP consiguió el tercer peldaño del podio en Inglaterra, pensó que "a cinco vueltas del final podía ganar".

"Dovizioso ha sido claramente más rápido, es un gran adversario y me encuentro muy cómodo luchando con él, es un piloto noble", señaló Rossi sobre el vencedor en Silverstone para añadir que le hubiera gustado dejarse llevar "por Márquez y Crutchlow, pero estando delante no he tirado al ciento por ciento".

"Piloté sin forzar demasiado e intentando no cometer errores, era el ritmo el que me permitía estar delante, así que a cada vuelta cogí más confianza", dijo Rossi, quien continuó con el mismo discurso del jueves sobre sus opciones al título.

"Sigo siendo escéptico con mis opciones de Mundial, ahora voy cuarto en la clasificación pero seguimos con problemas de degradación del neumático trasero en las últimas vueltas", indicó el italiano, quien agregó que "si los resolvemos, más que por el mundial me gustaría pelear por ganar carreras". EFE