Rossi: "Esperaba que fuese más fácil, que estaría mejor"

Termas de Río Hondo (Argentina), 7 abr (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), decimosexto en el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Argentina de MotoGP reconoció al término de la jornada que "esperaba que fuese más fácil, pensaba que estaría mejor".

"Tengo el mismo problema que tenía en Catar, se mueve mucho de delante y no tengo confianza para entrar fuerte en las curvas, me resulta difícil y todos mis rivales han ido muy fuerte, aunque al final estamos a nueve décimas pero decimosextos por lo que mañana conseguir entrar entre los diez primeros será bastante complicado, siempre que el asfalto esté seco", señaló Rossi.

"Tenemos que modificar la puesta a punto mañana y esperar que las condiciones de la pista sean de seco para intentar estar entre los diez primeros, pero será realmente difícil", reconoció el campeón italiano.

"Los que verdaderamente han ido fuertes al final han sido Márquez y Viñales, el resto creo que están todos un poco más atrás, pero sinceramente no sé muy bien la razón", comentó Rossi, quien dijo que "la pista está más limpia que el año pasado pero sigue siendo un asfalto muy resbaladizo y con baches y de un año al otro la pista empeora bastante".

"Me canso mucho pilotando esta Yamaha y me cuesta hacer los tiempos del año pasado, es un problema de los otros y mío, lo que me hace estar en bastante dificultad ya que esperaba arrancar mejor y sabía que iba a sufrir, pero no tanto, y hacerlo así es difícil", lamentó el piloto italiano. EFE