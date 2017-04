Rossi: "Salir séptimo no está tan mal"

Termas de Río Hondo (Argentina), 8 abr (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) se mostró tranquilo tras el resultado de los entrenamientos y resto importancia al séptimo puesto logrado que "no está tan mal".

"Teniendo en cuenta mi ritmo no sé si en seco puedo hacerlo mismo, pero esta mañana hemos modificado la moto y me he sentido más cómodo de inmediato, la pena es que sólo hemos podido probarlo en una salida porque se ha puesto a llover", comentó Rossi.

"En mojado ha ido un poco mejor, he podido hacer una buena vuelta al final de la primera clasificación y colocarme por delante de Dovizioso por muy poco, y eso ha estado bien, pero no me siento cómodo en mojado, no me siento fuerte como el año pasado, en 2016 podía ser más rápido", aseguró.

"Habrá que esperar a las condiciones de mañana, que espero que sean o completamente en mojado o completamente en seco, no mitad y mitad y entonces veremos qué ritmo tenemos y creo que será importante la elección de neumáticos, tanto delante como detrás, porque ahora mismo está un poco abierta la cosa, estamos dudando entre el medio y el duro trasero", reconoció el piloto de Yamaha, quien aseguró que donde más sufre es en la entrada de las curvas.

"Tengo la misma sensación en la entrada de la curva, un punto en el que era fuerte el año pasado porque la moto antigua era más natural para mí y con ésta tengo que forzar más, es algo más difícil, pero creo que trabajando en la puesta a punto podemos mejorar", indicó el piloto italiano.

"Será muy, muy importante la salida y la primera curva, lograr estar en una posición buena pero después la carrera será larga y necesitaremos una puesta a punto buena y en las cinco vueltas que he dado esta mañana con la modificación que hemos probado no han estado mal, no tenía un mal ritmo, pero no es un ritmo estratosférico", reconoció Rossi. EFE