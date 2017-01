Rui Costa vuela en el Alto Colorado; Mollema, al frente de la general

Alto Colorado (Argentina), 27 ene (EFE).- El portugués Rui Costa (Abu Dhabi), campeón mundial en ruta 2013, volvió a la senda de la victoria en la etapa reina de la Vuelta a San Juan con una exhibición que le permitió coronar en solitario la cima del Alto Colorado, donde el holandés Bauke Mollema (Trek) se enfundó el maillot de líder y el español Óscar Sevilla se alzó a la segunda plaza de la general.

Apareció Rui Costa (Póvoa de Varzim, Portugal, 30 años) en el momento de la refriega final para saltar a 100 metros de meta y superar al colombiano Rodolfo Torres (Androni) por 3 segundos y al argentino Ricardo Escuela (Virgen de Fatima) por 7. A continuación el español Óscar Sevilla, que se aupó segundo en la general, y Mollema a 10 y 12 segundos, respectivamente.

Cedió al final el triple ganador de San Juan, el argentino Laureano Rosas, quien atacó de lejos y le faltaron fuerzas en el momento decisivo de jugarse la etapa. El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain) se alejó en 57 segundos.

El lituano Ramunas Navardauskas no pudo aguantar la camiseta azul de líder. La subida se le hizo eterna y de ello se aprovechó Mollema, quien le sucede en el liderato y da un paso importante para adjudicarse el triunfo final en la 35 edición de la prueba argentina.

La etapa reina se movió de inicio con constantes intentos de fuga y grupos intercalados. El viento azotó y condicionó el trayecto de 162 kilómetros entre Chimbas y la habitual cima del Alto Colorado, donde la falta de oxigeno a 2.600 metros hizo mella.

El español Sergio Pardilla (Caja Rural) entró en una de las fugas, pero los abanicos echaron abajo cualquier aventura. El Quick Step, y en concreto el belga Tom Boonen, metieron cuneta y destrozaron el pelotón.

Maniobra letal para los escapados, que cedieron a 15 kilómetros de meta. A partir de ese momento la etapa se hizo más dura por el viento que por los 15 kilómetros de ascenso a 4 por ciento hacia la meta.

El colombiano Rodolfo Torres tensó el ritmo en las rampas del puerto, Sevilla se pegó a su rueda con momentos de apuros, pero por detrás lograban enganchar los argentinos Rosas y Sepúlveda y Rui Costa.

Siempre hábil a la hora de definir, Rui Costa supo jugar sus bazas. Respondió a todos los ataques y al verse con fuerzas lanzó el zarpazo definitivo que le condujo a la victoria, la primera también para su nuevo equipo, el EAU Abu Dhabi.

"No sabía cómo estaba porque era la primera prueba de la temporada, pero me probé y vi que no estaba mal, que tenía buenas piernas y decidí jugármela. Salió bien. Una manera perfecta de comenzar la temporada", dijo.

Victoria especial para el ciclista luso, oro en el Mundial 203 de Florencia y con tres vueltas a Suiza y tres etapas del Tour en su palmarés. Este año sueña con el podio en una grande, y lo intentará en el Giro de Italia.

La general sigue apretada, lo que garantiza pelea hasta el domingo. Mollema aventaja en 14 segundos a Óscar Sevilla y en 16 a Rodolfo Torres. Rui Costa pasó al quinto puesto a 26 y le sigue Laureano Rosas a 27.

Este sábado se disputa la sexta etapa, con salida y llegada en Pocito, con un recorrido de 185,7 kilómetros, la más larga de la presente edición. EFE