Rummenigge reitera rechazo a Mundial de 48 equipos

Berlín, 7 ene (EFE).- El presidente del Consejo Directivo del Bayern y de la Asociación de Clubes Eurupeos (ECA), Karlheinz Rummenigge, reiteró su rechazo a los planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que quiere ampliar el mundial a 48 equipos.

"No he cambiado mi opinión al respecto, un Mundial con 48 equipos es un error. Las razones de esos planes son políticas y no deportivas", dijo Rummenigge en declaraciones a la edición digital de la revista "Sport Bild".

"Para mi resulta incomprensible querer cambiar el actual formato de 32 equipos que ha funcionado bien. Además está el hecho de que no se ha involucrado democráticamente en la decisión ni a las ligas ni a los clubes", agregó.

La FIFA quiere ocuparse del tema en su reunión del próximo martes y Rummenigge sostiene que no hay razón para tanta prisa, teniendo en cuenta que el cambio de formato sólo se haría realidad en 2026.

"Habría tiempo suficiente para discutir con seriedad con todos los que se verían afectados por la decisión", dijo. EFE