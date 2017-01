Ruso Shubenkov solicita a la IAAF permiso para competir a título individual

Moscú, 18 ene (EFE).- El ruso Serguéi Shubenkov, campeón mundial de 110 metros vallas, anunció este miércoles que ha pedido permiso a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para competir a título individual debido a la suspensión de su federación por dopaje.

"En verano ya tomé la decisión de competir con bandera neutral. A día de hoy ésta es la única oportunidad que tengo de tomar parte en competiciones internacionales", dijo Shubenkov a medios locales.

Subrayó que en verano la IAAF ya rechazó su solicitud para competir a título individual y que ahora está a la espera de la respuesta a su segunda petición.

"Entiendo que esto no me deja en buen lugar. Ya me he olvidado de la última vez en la que me sometieron a un análisis, pero no las agencias internacionales, sino las rusas. Ahora, me someto a pruebas por la IAAF que es la que paga los test", explicó.

Aunque la respuesta de la federación internacional sea positiva, su entrenador, Serguéi Klevtsov, cree que su pupilo ya ha perdido la temporada invernal.

Shubenkov se encontraba en plenitud tras ganar los últimos dos campeonatos de Europa (2012 y 2014) y coronarse como el campeón mundial en los Mundiales celebrados en Pekín (2015), cuando fue privado de participar en los Juegos Olímpicos de Río junto al resto del equipo de atletismo ruso.

Su ausencia fue especialmente dolorosa para su familia, ya que su madre, Natalia Shubenkova, especialista en heptatlón, no pudo disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 por el boicot del bloque socialista.

Otras tres atletas rusas también solicitaron competir de manera individual a la IAAF, que prolongó el pasado 1 de diciembre la suspensión de la Federación Rusa de Atletismo (FRA) por connivencia con el dopaje.

El presidente de la FRA, Dmitri Shliajtin, precisó esta semana que se trata de la pertiguista Anzhelika Sidorova y las mediofondistas Anastasía Kalina y Yelena Koróbkina.

Según la prensa, la primera atleta en solicitar competir a nivel individual fue María Kúchina, campeona mundial de salto de altura, pero esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

El entrenador jefe del atletismo ruso, Yuri Borzakovski, defendió hoy las solicitudes individuales, aduciendo que sólo las competiciones internacionales al máximo nivel ayudarán a los atletas rusos a recuperar la forma y lograr buenas marcas.

En particular, mencionó la importancia de que los líderes del atletismo ruso compitan en los Europeos de marzo en Belgrado y en los Mundiales de agosto en Londres: Sidorova, Shubenkov y Kúchina.

Borzakovski, campeón olímpico de 800 metros lisos, aseguró que aún no está claro quien costeará los gastos de esos atletas si compiten bajo bandera neutral.

A finales de diciembre la IAAF anunció su decisión de permitir a las rusas Yulia Stepánova y Daria Klíshina competir en los Europeos en pista cubierta que se disputarán en marzo de 2017.

Al prorrogar el pasado 1 de diciembre la suspensión de la Federación de Rusia por connivencia con el dopaje, la IAAF ya precisó que los atletas rusos podrán competir a título individual si se han sometido a controles de dopaje independientes.

Con todo, el presidente de la IAAF, Sebastian Coe, confirmó que Rusia no podrá participar en ningún caso como equipo nacional en los Europeos de Belgrado.EFE