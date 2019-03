Sabina Mazo, la primer mujer colombiana en debutar en la UFC

Sabina explicó cómo comenzó su pasión por las Artes Marciales Mixtas, “No fue muy difícil decidir, desde que empecé a entrenar me apasioné por el deporte. Me vine a entrenar a uno de los mejores gimnasios de Los Ángeles”.

Referente a su firma con la UFC, le deportista contó que “Me ofrecieron un contrato de 4 peleas, ellos vieron que tenía la capacidad de dar grandes peleas. Hay que mantenerse, dar lo que la gente le gusta ver”.

Sobre su entrenador, Rafael Cordeiro, comentó que “Es una leyenda, es demasiado increíble la energía que se maneja en el gimnasio, el conocimiento que él tiene. Hay muchas leyendas que vienen a entrenar”.

Sabina tuvo que hacer su carrera en Estados Unidos; decisión que no ha sido sencilla, pero que le ha permitido cumplir sus sueños, “Por el sueño todo vale la pena; sí es un sacrificio cuando me tengo que regresar de Colombia, pero estoy viviendo mi sueño, la pelea es la victoria”.

Acerca del machismo en el deporte, la peleadora dijo que “Yo no veo género en el deporte, como mujeres a veces nos predisponemos, yo la verdad cuando voy a entrenar a eso voy, no le presto atención al machismo”.

Sabina Debutará frente a la ucraniana Maryna Moroz, de quien dijo que “Es una gran oportunidad pelear con ella porque se nota que le gusta la guerra”, manifestó.

