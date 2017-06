Sainz: "El mensaje está dado"

Redacción Deportes, 8 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Toro Rosso) declaró este jueves en Montreal, en vísperas del Gran Premio de Canadá, que con su sexto puesto hace dos semanas en el de Mónaco "el mensaje está dado".

"Si hay un circuito en el que te apetece hacer un fin de semana sin errores y brillar es Mónaco, y lo conseguimos. Es justo lo que necesitaba", dijo.

"El mensaje está dado. Yo sabía perfectamente después de la carrera de Mónaco que se había hecho un fin de semana perfecto, que había hecho lo que tenía que hacer, no necesitaba resaltarlo", agregó en declaraciones que recoge motorsport.com

"Hay veces que hago una clasificación perfecta, clasifico el 12, la gente no lo ve, y sé que he hecho una vuelta perfecta, como sucedió en Barcelona. En Mónaco todo el mundo lo vio y quedó a la vista de todos. No quise hacer más comentarios al respecto", añadió el madrileño.

"Para mí todos los fines de semana son igual de importantes. Clasificar sexto no creo que se vuelva a repetir a menos que llueva o pase cualquier cosa en clasificación. En carrera soy optimista, puede pasar de todo. Yo salgo a todas las carreras pensando que se puede remontar, llegar lo más arriba posible. En clasificación será más complicado llegar a la Q3", comentó. EFE