Sainz: "No me gustaría haber venido hasta China para no poder correr" Ante la posibilidad de que las condiciones climatológicas pongan en riesgo la carrera del domingo en el Gran Premio de China, el piloto español Carlos Sainz expresó hoy su preocupación, después de que los segundos entrenamientos libres de esta tarde tuvieran que suspenderse por la niebla.