Sampaoli: "El Sadar es un campo muy complicado"

Sevilla, 20 ene (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, ha declarado hoy en rueda de prensa que su "idea" en el partido del domingo en Pamplona "es ir a buscar un resultado que apuntale lo hecho hasta ahora, en un campo muy complicado en el que el Sevilla ha tenido dificultades" históricamente.

Sampaoli ha recordado sus malos resultados contra rivales de la zona baja, pues en esta primera vuelta ha "conseguido un empate en Gijón" y "perdido en Granada", por lo que sólo ha "sacado un punto de seis ante los de abajo", de modo que para este partido "no es una referencia lo hecho ante el Madrid", sino los referidos encuentros.

Sin embargo, el preparador sudamericano ha señalado que cree que sus jugadores rinden "bien fuera de casa", como lo demuestra su última salida, saldada con una victoria por 0-4 en Anoeta y que fue su "mejor partido de visitante"; línea que espera mantener porque "para seguir hasta el final arriba se necesitan muchos puntos".

Sampaoli ha abominado del hecho de ser "el entrenador de moda" porque "la moda se acaba pronto" y dicho que prefiere "implantar una idea para ser creíble" y continuar infundiendo "el respeto ganado por el grupo".

Así, el técnico santafesino ha declinado "hablar de entrenar al Barcelona" porque "sería una falta de respeto al Sevilla", ya que tiene "dos años de contrato y piensa "únicamente en este club", aunque "entrenar a (Lionel) Messi gusta, pero hay cosas inalcanzables".

"Pude hacerlo (como seleccionador argentino), pero tenía un compromiso con el Sevilla. Estamos contentos. Estoy feliz aquí, no me ilusiona con nada que no sea este club", ha agregado.

Jorge Sampaoli no da por cerrado el mercado de invierno, ya que "si viene alguien para mejorar, sería bienvenido", aunque ha insistido en que "no es algo que urge" porque está "conforme con lo que hay".

Respecto al centrocampista del Valencia Dani Parejo, Jorge Sampaoli ha señalado que "tiene calidad pero no era lo que necesitaba el plantel en este mercado".

Por último, el entrenador sevillista ha advertido que "es complicado que Madrid o Barcelona pierdan partidos seguidos" y que, "por su capacidad y por sus figuras", revertirán sus malos resultados recientes.

"Para seguir arriba hasta el final necesitamos entre 80 y 85 puntos, el doble de lo que hemos logrado en una exitosa primera vuelta. La idea es mantenernos para pelear por seguir arriba pero es algo muy complejo", ha concluido. EFE

