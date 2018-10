Santa Fe o Cali, ¿cuál de los dos equipos llegará a la semifinal de la Sudamemericana?

El Deportivo Cali recibirá este martes en su estadio al Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, llave que sigue abierta tras finalizar en empate por un tanto el juego de ida en Bogotá.



Los "azucareros" llegarán al estadio Deportivo Cali con un impulso anímico tras golear 4-0 el pasado sábado a Jaguares en la Liga colombiana, resultado que los mantiene con opciones para clasificar a los cuartos de final del torneo clausura.



Para el partido de mañana, el técnico uruguayo Gerardo Pelusso, quien ganó la Sudamericana con Santa Fe en 2015, confía en que el volante creativo Macnelly Torres se recupere de una lesión que lo apartó del primer partido, al igual que el centrocampista uruguayo Matías Cabrera.



De igual forma, podrá contar en el once inicial con el capitán y mediocentro Andrés Pérez, así como con el defensor Danny Rosero, quienes estaban suspendidos.



Por su parte, Santa Fe llega con el objetivo de conseguir una segunda victoria consecutiva como visitante después de vencer 0-2 en el torneo local a Leones, dirigido por el exdefensa de Atlético de Madrid Luis Amaranto Perea.



Tras el partido, el uruguayo Guillermo Sanguinetti afirmó que la Copa Sudamericana es la prioridad para el equipo y destacó la recuperación de algunos de los jugadores del plantel, que ha sufrido varias bajas por el número de partidos entre el torneo local y el internacional.



"Hay jugadores que tienen que repetir, debemos manejar cargas. La Sudamericana es nuestra prioridad hoy. En este partido se define la serie", afirmó a periodistas el estratega.



Para el partido de mañana, el técnico podrá contar con el defensa Nicolás Gil y el centrocampista Yeison Gordillo, quienes no jugaron en Bogotá por lesión y suspensión, respectivamente.



No obstante, en el equipo del charrúa seguirán ausentes por lesión el portero Leandro Castellanos y los defensores José David Moya y Juan David Valencia, al igual que el delantero Carmelo Valencia, inhabilitado porque jugó la Sudamericana con el América de Cali durante el primer semestre.



- Posibles alineaciones:



Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Arboleda, Carlos Henao, Héctor Urrego, Edwin Herrera; Baldomero Perlaza, Yeison Gordillo, Juan Daniel Roa, Diego Guastavino, Luis Manuel Seijas; y Wilson Morelo.



Entrenador: Guillermo Sanguinetti.



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Juan Sebastián Quintero, Darwin Andrade; Kevin Balanta, Andrés Pérez, John Mosquera, Nicolás Benedetti, Didier Delgado, y José Sand.



Entrenador: Gerardo Pelusso.



Árbitro: El peruano Víctor Carrillo, quien estará acompañado por sus compatriotas Víctor Raez y Raúl López Cruz.



Estadio: Deportivo Cali, de Cali.