Santa Tecla busca refuerzos en Argentina, Uruguay y Paraguay para el Apertura

San Salvador, 22 jun (EFE).- El equipo Santa Tecla, bicampeón del fútbol salvadoreño, busca refuerzos sudamericanos, especialmente de Argentina, Uruguay y Paraguay, para completar su plantilla y hacer frente al torneo Apertura 2017, confirmó este jueves el técnico del club, el argentino Ernesto Corti.

"Los jugadores que a mi me interesan o que estamos viendo (el club) están en la ligas argentina, uruguaya y paraguaya, pero no me quiero adelantar porque no es el momento", dijo el timonel durante una entrevista en un programa de radio.

Corti aseguró que la escuadra tecleña no está buscando jugadores de la talla del charrúa mundialista Sebastián 'el Loco' Abreu o de Carlos Bueno, uruguayos que estuvieron en las filas del bicampeón.

"Por el momento tenemos en la mira a un jugador que no es de la trayectoria de Sebastián (Abreu) o como Carlos (Bueno), pero que es bueno, así que veremos que sucede", agregó el entrenador.

Para el torneo Apertura 2016 el Santa Tecla contó con la experiencia y los dotes del 'el Loco' Abreu, quien fue la principal figura de este equipo al darle el segundo título de su historia tras anotar dos tantos de cabeza en la final contra el Alianza.

Además, el representativo de la ciudad de Santa Tecla fichó al delantero uruguayo Carlos Bueno, que militó entre 2009 y 2010 en la Real Sociedad de España y jugó el Clausura 2017.

El Santa Tecla consiguió su primer título deportivo en el Clausura 2015 de la mano del también técnico argentino Osvaldo Escudero, mientras que, los últimos dos títulos (Apertura 2016 y Clausura 2017) fueron logrados bajo la dirección de Ernesto Corti, exjugador de la selección argentina y del River Plate. EFE