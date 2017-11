Saúl: "Tengo mucha suerte de aprender de Busquets, el mejor en su puesto"

Las Rozas (Madrid), 9 nov (EFE).- Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, reconoció que en cada llamada de la selección española siente tener "mucha suerte" por aprender de Sergio Busquets, al que señaló como "el mejor del mundo en su puesto".

"Tengo mucha suerte de estar jugando y aprendiendo al lado de Busquets. Es uno de los mejores jugadores del mundo, en su puesto el mejor. Tengo la gran fortuna de jugar en su demarcación cada vez que vengo a la selección y de entrenar con él. Me puede enseñar muchas cosas y es un gusto mejorar con él", señaló en rueda de prensa.

Saúl modifica su posición con Julen Lopetegui y se muestra encantado de la versatilidad que puede aportar en el Atlético de Madrid y la selección española.

"Tener la suerte de que Julen confíe en mi viene por el trabajo que hago en mi equipo donde intento superarme día a día, ser el mejor. Tengo compañeros que me ayudan a mejorar y de los que aprender, y un entrenador como Simeone que confía en mi y me da confianza para jugar", afirmó.

"Soy capaz de jugar en cualquier posición del campo gracias a la confianza de mis entrenadores. Me dan mucho y si tengo que jugar de lateral en Leganés con mi club, tengo la seguridad para hacerlo lo mejor posible. En la selección juego de medio centro defensivo, donde Busquets, una posición que ya conozco porque es donde jugué con Julen en categorías inferiores y es fácil adaptarse", añadió.

Después de que Leo Messi asegurase que no quiere a España como rival en el Mundial 2018, Saúl reconoció que no piensa aún en eso y solo en los dos amistosos que encaran ante Costa Rica y Rusia.

"No tenemos pensado a quién no queremos, tenemos dos partidos relativamente importantes aunque no sumen puntos pero suman de otra manera, en un prestigio que nos hemos ganado. Tenemos que encararlos como partidos de preparación en los que hay que dejar buena imagen", dijo.

Por último, destacó la forma de premiar de Lopetegui a muchos jugadores que brillan en sus equipos. "Es bueno para el equipo y para lo jugadores ver que si trabajas bien en tu club tienes posibilidades de venir. Nos transmite confianza a cualquier jugador. Hay una base fija de jugadores que hacen sentir bien y es cercana. Es positivo".

Y habló de la expectación en Málaga para el partido del sábado. "Habla muy bien de la gente de Málaga, que vayan al estadio y lo llenen es muy positivo para nosotros, para hacernos sentir a la gente cerca. Dentro del campo se nota mucha. Es algo que ocurre por culpa de Julen y los jugadores, que hayan reenganchado a la gente porque después de las dos fases finales era complicado. La buena imagen que está dando el equipo dentro del terreno de juego se contagia a la de fuera". EFE

