Schneiderlin deja el Manchester United y ficha por el Everton

Londres, 12 ene (EFE).- Después de varios días de negociaciones, el Everton ha oficializado este jueves el fichaje del centrocampista internacional francés Morgan Schneiderlin por 24 millones de libras (27,5 millones de euros).

Schneiderlin, de 27 años, llega procedente del Manchester United y ha firmado un contrato para las próximas cuatro temporadas y media, hasta junio de 2021.

"Ficho por un club con mucha ambición y expectativas muy altas. Estoy preparado y con mucha hambre para disfrutar de nuevo del fútbol", aseguró el mediocampista galo, en unas declaraciones a la página web de su nuevo equipo.

"El Everton es un equipo histórico en el fútbol inglés. Siempre que he jugado en este estadio me ha impresionado el ambiente, me encantaba jugar aquí. Y ahora estoy deseando empezar a jugar y representar a esta gran entidad", añadió.

Internacional con la selección francesa en 15 ocasiones, Schneiderlin, que ha costado a las arcas 'Toffees' 20 millones de libras más otros 4 millones en concepto de variables, se reencontrará en Goodison Park con el holandés Ronald Koeman, quien fuera su técnico en el Southampton.

"Conozco bien al entrenador y sé que puede sacar lo mejor de mí. Me gusta su estilo de juego y cómo juega al fútbol. Fue muy bueno conmigo desde el comienzo y disfruté mucho jugando para él", expresó.

"Desde que supe que el Everton podía estar interesado hablamos mucho. Sé lo ambicioso que es y por qué vino a este club. Vamos a intentar conseguir algo importante. Sé que los aficionados esperan mucho y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo", señaló el francés.

Esta temporada, a las órdenes de José Mourinho en el Manchester United, Schneiderlin apenas había disputado ocho encuentros, pero sólo 11 minutos de fútbol en la Premier League.

"Estoy muy contento porque conozco al jugador y lo que puede aportar. Sé que tenía muchas ganas de llegar al Everton; es justo lo que necesitábamos", afirmó Ronald Koeman, entrenador del equipo de Liverpool.

"Trabajé con él durante una temporada en el Southampton y sé que es un centrocampista que puede jugar en diferentes posiciones, alguien muy rápido, listo y con mucha personalidad. Tiene sólo 27 años y es un gran fichaje para el futuro", indicó el holandés.

Schneiderlin es el segundo refuerzo del Everton en este mercado de fichajes de enero, tras el joven delantero inglés de 19 años Ademola Lookman, que llegó por 11 millones de libras (12,9 millones de euros) procedente del Charlton Athletic.

En los próximos días, el conjunto de Goodison Park podría cerrar su tercer fichaje: el delantero internacional argelino Ishak Belfodil, con el que el Everton ya ha acordado con el Standard de Lieja un traspaso que ronda los 10,4 millones de libras (12 millones de euros). EFE