Sebastian Vettel: "Mercedes todavía es el equipo favorito"

Shanghái (China), 6 abr (EFE).- El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) dijo hoy que la escudería rival, Mercedes, sigue siendo la favorita esta temporada y restó importancia a su victoria en el pasado Gran Premio de Australia.

"Fue la primera carrera y no significa mucho, pero por supuesto es la mejor manera de comenzar", dijo el piloto en una conferencia de prensa en la ciudad de Shanghái, donde mañana arranca el Gran Premio de China de Fórmula Uno.

Con el británico Lewis Hamilton a la cabeza, Mercedes "es todavía el equipo favorito", insistió el alemán, quien obtuvo el triunfo en Melbourne para Ferrari y rompió así la sequía de victorias que duraba desde un año y medio, ya que un piloto de la escudería italiana (el propio Vettel) no ganaba un Gran Premio desde septiembre de 2015 en Singapur.

"Después de solo una carrera es fácil decir que esta temporada es mejor que la anterior, pero es solo una carrera, solo el comienzo de la temporada, pero por supuesto que muchas cosas han cambiado desde el año pasado, el equipo ha evolucionado y generalmente estamos en una posición mejor, la gente se está sintiendo más cómoda", explicó.

La victoria fue muy celebrada en Italia y para Maranello fue "un premio después de un largo invierno y de mucho trabajo duro en el nuevo coche", contó el piloto. "Cuando volví a la fábrica la gente estaba muy feliz y motivada para empujar más duro, que es lo que necesitamos", agregó.

"Tenemos un paquete bueno que nos pone en un buen sitio, pero sabemos que hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder mantenernos al ritmo de Mercedes y en la posición en la que estamos ahora para luchar por las victorias", apuntó el piloto.

Pese a lo complicado de la pasada temporada, el piloto de la escudería italiana aseguró que no recuerda el año pasado como "un desastre" sino como una época "difícil".

"El año pasado no fue tan malo, es verdad que no fue nuestro mejor año pero creo que tuvimos un buen número de podios y algunas cosas no fueron a nuestro favor. No sé, igual lo recuerdo mal pero creo que fue mejor de lo que la gente habla", dijo.

Vettel habló sobre los cambios que se están introduciendo en la Fórmula Uno y dijo que se considera "muy de la vieja escuela" y cree que hay "cosas que no deberíamos cambiarlas" porque "si cambiamos mucho al final irá a peor".

Por ejemplo, criticó que se haya hablado de hacer dos carreras más cortas porque "si lo haces más corto ya no es emocionante, así que ya no sería lo que consideramos un gran premio". "No creo que tengamos que cambiar las cosas solo por cambiar", apuntó.

Con altas probabilidades de lluvia, el próximo domingo se celebrará en Shanghái la segunda carrera de esta temporada en la que todos los ojos estarán puestos en los que están llamados a ser los grandes rivales, Vettel y Hamilton. EFE