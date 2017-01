Sergio Pardilla: "En Caja Rural estoy a gusto, es un equipo muy familiar"

San Juan (Argentina), 23 ene (EFE).- Sergio Pardilla (Membrilla, Ciudad Real, 33 años), optó por alistarse al Tour de San Juan para inaugurar la temporada 2017, sin grandes aspiraciones pero dispuesto a tomar impulso en una temporada que debe conducirle a la Vuelta a España, su gran objetivo del año.

Su evolución desde su debut profesional en 2006 le ha llevado al corredor manchego a conocer equipos variopintos, desde el Movistar, donde conoció la presión de luchar por la victoria al Qhubeka surafricano, donde vivió una experiencia singular, hasta desembocar en el actual Caja Rural, un equipo familiar donde se siente a gusto.

"Me apunté voluntario a la Vuelta a San Juan porque quería debutar con buen tiempo. El cambio es fuerte porque venimos del hielo en Europa y esto es un horno", señala Pardilla, a punto de iniciar la primera etapa en la capital sanjuanina.

Pardilla admite que no ha llegado en condiciones para disputar la carrera y el objetivo no es otro que "coger el ritmo de competición en una prueba que no es exigente".

"No creo que físicamente estemos en el equipo para ganar. Hay otros equipos más fuertes y con intereses más altos. Quiero ir preparando la temporada para llegar fuerte a la Vuelta, que es nuestra carrera por excelencia", comenta.

Echando la vista atrás, Pardilla recordó su paso por el Movistar. "Se notaba que era un equipo grande. A la hora de organizarse era un gran equipo, obligado a disputar y ganar las carreras en las que participaba. Allí se vivía con otra presión. Aprendes a ser profesional", señaló.

Después de su paso por el Movistar le abrió la puerta el Qhubeka, primer equipo africano en participar en las grandes pruebas.

"Aquel equipo era totalmente diferente. No era tan profesional y los objetivos eran otros. Había mucha gente joven y había que enseñarlos. Les aporté mi experiencia para que supieran colocarse en el pelotón e interpretar las reglas de carrera", comenta.

Las anécdotas propias de la inexperiencia de aquellos corredores llegan a la memoria de Pardilla.

"Recuerdo que en una contrarreloj uno de los compañeros dio un relevo a unos 500 metros de meta, en una rotonda, y en vez de seguir hasta la pancarta de llegada se desvió y se fue al hotel. Pensó que habíamos terminado ya y fue descalificado".

"También podía pasar", rememora el ciclista manchego, "que mandaras a uno a por una prenda en plena carrera y que no lo volvieras a ver el pelo".

Ahora el equipo surafricano, llamado Dimension Data, es totalmente diferente.

"Tiene una gran estructura. En los años que estuve con ellos me aportó mucho y la experiencia fue muy bonita. No lo cambiaría por nada. Actualmente tienen potencial y aunque es una equipo más internacional seguro que irán sacando corredores africanos".

En las filas del Caja Rural, Pardilla se siente a gusto, contento y disfruta de una estructura que le permite sentirse en familia.

"El Caja Rural es un equipo familiar. Aquí me encuentro tranquilo. Apetece salir de casa y vivir el ambiente que hay dentro del equipo. Aquí vamos todos a cenar juntos, no como en otros sitios, donde cada uno va por su lado, por ejemplo", señala.

Pardilla sufrió un grave accidente en la Vuelta al País Vasco 2015. Un percance que le mantuvo casi un año en la senda de la recuperación. Las dudas surgieron. La retirada no estaba tan lejos mientras se recuperaba de las lesiones, pero la fe y el trabajo le llevaron de nuevo a ponerse un dorsal.

"Tras el accidente el objetivo era volver a ser competitivo. Al principio me sentí un poco frustrado, pero me di cuenta de que lamentarse no servía de nada. Estuve 10 meses sin competir, pero pude levantarme y volver a ser ciclista", recuerda.

El corredor manchego se refirió a la situación del ciclismo en su tierra. "Allí el ciclismo ya no es lo que era. La base está mal y o salen equipos. Antes había escuelas, pero ahora no salen chavales", concluyó. EFE