Sergio Pérez: "Solo necesitaba un error de Ricciardo"

Redacción deportes, 11 jun (EFE).- El piloto mexicano Sergio Pérez (Force India), quinto hoy en el Gran Premio de Canadá, explicó que solo necesitaba un error del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) para llegar al podio, pese a las órdenes de su equipo, que le pidió que dejara pasar a su compañero francés Esteban Ocon.

"He estado prácticamente toda la carrera detrás de Ricciardo, sobre 40 vueltas en ventana de DRS (sistema que permite tener una mayor velocidad punta en determinadas partes del circuito), lo estaba intentando todo el tiempo, esperando que cometiera un error, pero no lo hizo", relató tras la carrera.

El piloto mexicano recibió órdenes de equipo para que dejara pasar a Ocon, que tenía neumáticos nuevos, pero no lo hizo.

"Solo pensé que estaba a medio segundo de Ricciardo, veía que se le movía mucho el coche y íbamos a llegar a los doblados. Le pedí al equipo que me dejara llegar al tráfico, solo necesitaba un error de Ricciardo para estar ahí", dijo.

"Sentía que necesitaba la oportunidad, porque todo el tiempo estuve en su ventana (de DRS). Al final la estrategia no fue la ideal, es algo que tenemos que discutir. Me pidieron que dejara pasar a Esteban, pero él nunca pudo pasarme a mí", añadió.

Finalmente, Pérez fue superado por Vettel en la última vuelta, cuando el mexicano "no tenía neumáticos", según dijo. "Fue una carrera muy buena, al final algo controvertida e intensa dentro del equipo, pero pienso que hice lo correcto", finalizó.

Su compañero francés Esteban Ocon se manifestó en desacuerdo y recordó que tenía unos neumáticos más frescos, al haber pasado más tarde por los talleres.

"No estoy de acuerdo con Checo, yo tenía los neumáticos más frescos, iba décimas más rápido. Casi paso a Sergio con el DRS teniendo el mismo motor, creo que podría haber pasado a Ricciardo sin duda. Eso no ha pasado y no sé si hubiera llegado al podio o no", aseguró.

Ocon criticó algunos de los movimientos defensivos de Pérez, especialmente cuando Vettel se les echaba encima. A su juicio no eran "necesarios" y podían haberles dejado a los dos "fuera de carrera".

"No teníamos oportunidad de aguantar a Vettel, si hubiera pasado a Sergio y a Ricciardo hubiera podido defenderle", añadió.

Para Ocon, que Pérez se saltara las órdenes no indica favoritismo en el equipo. "No hay primero o segundo piloto, los dos coches son iguales", sentenció el piloto francés, que se mostró "feliz" por su progresión en esta temporada, en la que ha puntuado en seis de las siete carreras. EFE

