Sergio Ramos tiene la última camiseta de Iniesta en un clásico

"Se te echará de menos, amigo", publicó Ramos, vestido con el chándal del Real Madrid, bajo una foto en la que sostiene con las manos la camiseta de Iniesta.



Dentro del número 8 de Iniesta, de color amarillo, se aprecia una dedicatoria de éste a Ramos.



"Para mi compi Sergio, por muchos momentos juntos y otros de rivales. Gracias y suerte", escribió el centrocampista del Barcelona.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh