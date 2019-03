Si el problema es que no hay recursos para la liga, me retiro: Amílcar Fuentes

Amílcar Fuentes anunció que los boxeadores conocieron la situación de que “no tuvimos recursos por ley de garantías”, Además, Fuentes agregó que: "Los boxeadores son deportistas de muy bajos recursos económicos, ellos no tenían con qué viajar”.

El presidente de La Liga de Boxeo de Antioquia enfatizó en que no está dispuesto a seguir, no porque los deportistas lo hayan solicitado; “Lo hago no por orgullo, sino porque si el problema es que no hay recursos para la liga, me hago a un costado y me retiro".

Fuentes declaró que Indeportes Antioquia es el responsable de que los recursos no lleguen a la Liga.

