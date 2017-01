Simeone: No vamos a jugar en ciertos campos para que se lea qué lindo jugamos

Majadahonda (Madrid), 9 ene (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró este lunes que su equipo no irá a jugar a los estadios que entienda difíciles "para que la gente lea qué lindo juega" su conjunto, al tiempo que avisó de la complejidad de la Copa del Rey a pesar del 2-0 contra Las Palmas.

"Los partidos contra Las Palmas y el Eibar fueron diferentes. En Las Palmas creo que el equipo estuvo intenso, trabajando muy bien como equipo y también jugó bien. Y en Eibar, en el primer tiempo, ellos tuvieron una intensidad alta, sin crearnos muchas ocasiones, y nosotros lo mismo. Y en el segundo tiempo aprovechamos las situaciones que el partido nos presentó para hacernos con el juego".

"Desde la preparación me voy contento con los dos partidos, porque no todos los campos son iguales, no todos los rivales son iguales e iremos a jugar en los campos que creemos que tenemos dificultades de una determinada manera. No vamos a ir a jugar para que la gente lea qué lindo juega el Atlético", remarcó el técnico.

Este martes, en la Copa del Rey, el conjunto rojiblanco recibe a Las Palmas con dos goles de ventaja del encuentro de ida de hace una semana. "Para mí siempre la Copa es compleja. Históricamente siempre ha traído resultados raros, porque se va un poco el miedo de perder cuando arranca el segundo partido", advirtió.

"Entonces ahí empieza lo peligroso y mañana vamos a tener enfrente un equipo que le da igual ganar 2-0, perder 0-2, empatar 2-2, que siempre juega de la misma manera y nosotros tendremos que jugar con los futbolistas que creemos que puedan resolver la eliminatoria", prosiguió el técnico este lunes en rueda de prensa.

"Me imagino a Las Palmas siempre ligado a las mismas sensaciones como equipo que ha mostrado. Lo hemos visto en la primera eliminatoria de Copa, que han jugado futbolistas diferentes a los que utilizaron con nosotros y siempre se han manejado bajo una misma línea. No creo que mañana cambien juegue quien juegue de inicio".

Simeone, en ese sentido, espera un adversario que "tratará bien la pelota, que buscará aprovechar su juego entre líneas para potenciar su fase ofensiva y que empezará fuerte está claro, porque tienen necesidades de acortar la distancia en el marcador".

El técnico también habló de la posición de medio centro del uruguayo José María Giménez como titular ante el Eibar, el pasado sábado en Ipurúa (0-2). "En el global del partido que necesitábamos hacer hizo lo que el equipo necesitaba en esa posición", valoró.

"Está claro que todos los partidos no son iguales, que nosotros solemos jugar en consecuencia de lo que pide el partido y entendía que el partido en Eibar necesitaba de Giménez en el medio. Por eso lo hizo, para mí lo hizo bien y seguramente en alguna oportunidad se repetirá esperando que siempre sea mejorando en su juego", apuntó.

Simeone, por otro lado, fue preguntado por las renovaciones de Fernando Torres, Tiago Mendes y Miguel Ángel Moyá, los tres que terminan contrato el próximo 30 de junio. "Eso lo maneja la parte deportiva del club obviamente con opinión importante de mi parte cuando ya el torneo empieza a cerrarse", explicó el entrenador.

"Creo que todavía estamos muy lejos de esa situación y lo que le conviene a estos tres futbolistas es hacerlo bien en este tiempo porque es la mejor manera de que las cosas naturalmente sigan sucediendo para bien", concluyó. EFE.