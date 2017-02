Simeone: "En segunda parte nos acercamos al equipo que siempre hemos sido"

Madrid, 1 feb (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró contento al final del partido que su equipo perdió contra el Barcelona (1-2), porque, dijo, en la segunda mitad se acercaron al equipo que han sido siempre.

"En la segunda parte nos hemos acercado al equipo que hemos sido siempre. Ellos empezaron mejor, jugándonos a la espalda de los volantes nuestros y así nació su primer gol. Luego vino el tanto espectacular de Messi que nos dejó fuera de la ilusión de hacer una buena primera mitad", declaró el técnico.

Simeone valoró el segundo tiempo realizado por su equipo. "Hablamos en el entretiempo y en la segunda parte nos acercamos al equipo que siempre hemos sido. Nos quedamos con esa sensación positiva de haber dado la cara, de levantarnos en una situación muy difícil", manifestó el técnico, que no quiso confesar lo que les dijo a sus jugadores en el descanso.

"Está claro que las cosas que se hablan en el vestuario ahí quedan. Me voy muy contento con la imagen del segundo tiempo esperando que se prolongue en el tiempo y que ya el próximo sábado lo podamos mostrar", explicó.

Sobre las posibilidades de su equipo en el partido de vuelta, Simeone insistió en que van a darlo todo para apurar sus opciones. "Tanto cuando ha sido a nuestro favor, como cuando ha sido en contra, siempre he dicho que la Copa es rara. Cuando parece que esta hecho o está cerca, cambia la situación. Si la segunda parte hubiese concluido con empate a dos no hubiese sucedido nada. No sé que porcentaje de posibilidades tenemos de pasar, pero que nadie dude que vamos a jugarlas con todas nuestras fichas".

El entrenador indicó que a la mejoría en la segunda mitad "no sólo contribuyeron los cambios, sino la actitud de todo el equipo".

"No todos los partidos son iguales. Conociéndonos a nosotros, no creo que el Barcelona entienda que la eliminatoria está cerrada. Eso está claro", sentenció.

"Los fallos en defensa están ahora porque están. En la vida no todo es igual. No todo siempre es igual. Está claro que hay cosas que mejorar", concluyó. EFE.