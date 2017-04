Simeone: "Hablé con Theo hace veinte días y él sabe lo que me dijo"

Madrid, 4 abr (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró este martes, tras ganar a la Real Sociedad (1-0), y preguntado por el futuro de Theo Hernández, que pertenece al club rojiblanco, pero está cedido este curso al Alavés, que habló con él hace veinte días y el jugador sabe lo que le dijo.

Simeone se pensó la respuesta un momento. Primero señaló que no le sale nada al respecto de la noticia publicada este martes sobre Theo, en la que se afirma que el Real Madrid pagará su cláusula de rescisión. "No me sale nada", dijo.

Poco después, indicó: "A los jugadores siempre les deseo lo mejor. Cuando termine la temporada me dirán y empezaremos la nueva con los que estén. Yo hablé con Theo hace veinte días. Yo sé lo que me dijo y él sabe lo que me dijo a mí. Estoy muy contento con lo que está haciendo. Este tipo de preguntas son para Andrea Berta, para Miguel Angel Gil y para Enrique Cerezo. No me molestan este tipo de situaciones", matizó .

En cuanto al partido declaró: "En los primeros quince minutos ellos empezaron bien, con la pelota, pero después hemos tenido ocasiones de gol y hemos controlado el partido. El portero Rulli, que fue su mejor jugador, les salvó de un resultado peor".

"Desde que empezó el 2017 vamos con un paso mucho mejor. Tenemos más regularidad en el juego y, sobre todo, mejor trabajo en equipo. Eso nos permite competir como estamos compitiendo. El equipo no mira para otro lado que no sea para adelante", añadió.

Simeone elogió el apoyo del público en los últimos minutos: "Veía que necesitábamos a la gente. La gente no sabe lo importante que es dentro del partido. En los últimos minutos, el partido se controló de otra manera gracias a la gente. En realidad, me sentía un hincha más y a partir del aliento de la gente, el equipo controló el final".

Sobre las actuaciones de Yannick Carrasco y Filipe Luis, el autor del gol rojiblanco, comentó: "Sobre Carrasco está claro los futbolistas, durante una temporada, tienen momentos mejores o peores. Es difícil mantener durante la temporada un ritmo regular, sobre todo en jugadores como Carrasco, que es todo explosión. Ahora está bien. Está desbordando muy bien en la derecha. Tiene velocidad y cambio de paso y nos saca de dificultades defensivas. Tiene gol".

En cuanto a Filipe, explicó: "Siempre nuestros laterales fueron con características de ataque. Está claro que la irrupción de Filipe Luis cara al gol nos beneficia porque lee muy bien cuando tiene que aparecer. Es futbolista fantástico que, obviamente, hicimos mucha pelea para volver a tenerlo con nosotros. Me alegro mucho por él porque le queremos mucho". EFE.