Simeone: "Lo que importa es el resultado"

Madrid, 14 ene (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, manifestó, tras vencer 1-0 al Betis, que lo que importa es el resultado, ya que el equipo ha enlazado tres victorias seguidas en Liga y eso es "importante".

"Tenéis alguna duda de que lo que importa es el resultado. El que gana es el mejor. Mira como sucede con el balón de Oro. Sin duda, lo que importa es el resultado", señaló el técnico al ser cuestionado al respecto.

Sobre el partido en sí, indicó que un posible empate "estuvo ahí", pero que el Atlético había sido mejor en la primera media hora y en los últimos quince o veinte minutos de partido.

"Ha sido una victoria muy importante, trabajada sobre todo en los primeros 30 minutos, que fueron buenos por nuestra parte. Los últimos quince, con la entrada de Carrasco, empujaron al equipo un poco más adelante y en el resto del encuentro, lógicamente, el Betis buscó la igualada con avances por las bandas y centros al área y el empate, aunque no tuvo muchas ocasiones, era una posibilidad que ahí estaba", dijo.

Sobre el autor del tanto del partido, el argentino Nicolás Gaitán, explicó que el futbolista continúa con su crecimiento y que eso le pone contento. "Además de jugar bien, hizo el gol".

En cuanto a la impaciencia del público que, incluso, pitó en algunos momentos lances de su equipo, Simeone explicó: "Se enojaron sobre todo en una jugada concreta, casi al final, cuando Koke no eligió para el arco e hizo muy bien, porque impidió una salida del Betis. No es fácil para estos jugadores seguir en esta línea de competencia durante tanto tiempo. Hay que dar mérito a lo que hacen", dijo.

El entrenador del Atlético añadió algo más sobre el público, al que pidió, de forma constante desde su zona en el último tramo del encuentro, que animasen más. "He jugado aquí cinco años y llevo otros cinco como entrenador y conozco bien cuando el ambiente se empieza a callar. Me irrita un poco esa sensación, porque se transmite sensación de tranquilidad al césped y eso no es bueno".

"No nos confiamos. Más allá de la inquietud que te da el 1-0, el partido se controló bien. No recuerdo claras situaciones de peligro del Betis. Lo que importa son los resultados. Hemos encadenado tres partidos seguidos ganados en Liga y eso es importante. Es lo que perseguíamos", concluyó. EFE.